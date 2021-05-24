Археологи нашли на Украине сооружение старше Стоунхенджа

Украинские археологи наткнулись на круглое сооружение из каменных глыб в Днепропетровской области. Найденный кромлех оказался старше знаменитого Стоунхенджа.

Круглое сооружение из больших отесанных камней нашли в селе Новоалександровка, сообщило издание «Информатор». Кромлех располагается в кургане, образованном 5,5 тысяч лет назад. Там же археологи обнаружили 11 захоронений с останками людей, украшения из зубов животных и части глиняной посуды.

Приблизительный возраст кургана ученые смогли установить по остаткам керамических изделий. Они считают, что кромлех могли построить кочевые скотоводы, жившие в эпоху энеолита (медно-каменного века). Сама насыпь оказалась 7,5 метра в высоту и пять метров в ширину. Такие размеры говорят о том, что в кургане могли хоронить шаманов и вождей.

«Он символизирует очень большой объем трудовых затрат на его строительство. Это означает, что человек, захоронение которого связано с этим кромлехом, имел достаточно высокий статус», — пояснил начальник Днепровской археологической экспедиции «Охранной археологической службы Украины» Дмитрий Тесленко.

Археологи планируют очистить кромлех полностью в течение 10 дней. Установленный возраст сооружения означает, что оно появилось раньше Стоунхенджа. Кромлех в Англии возвели в период с 3400 до 3200 года до нашей эры.