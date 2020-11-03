Старинные невольничьи кварталы нашли в США

Ученые датировали находку XVII веком. В частности найдены остатки трехэтажного кирпичного особняка, который занимали миссионеры-иезуиты. На полях этой местности работали порабощенные выходцы из Африки.

Специалисты использовали металлоискатели, чтобы точно определить местоположение хижин рабов. Внутри были обнаружены предметы быта. Среди них глиняные трубки, чашки, ржавые гвозди. Еще археологам удалось найти монету Георга II 1740 года. Уточняется, что земля вокруг старинной деревни не была потревожена. В противном случае руины могли бы погрузиться еще глубже в грунт, пишет «МИР 24».

Согласно историческим документам, в 1838 году из Мэриленда были проданы 272 рабов. Сделку организовал Джорджтаунский университет, чтобы вернуть часть своих долгов. Потомки некоторых из невольников по сей день живут в этих местах. Один из них, преподобный Данте Юбэнкс приехал на место раскопок.

«Стоять в том самом месте, где выживали мои предки — это мощное переживание. Мы должны помнить эти истории», — подчеркнул мужчина.

Накануне на развалинах церкви Девы Марии XII века в английском графстве Бакингемшир обнаружили «ведьминские» знаки — символы, при помощи которых люди в Средневековье охраняли себя от злых сил.