Старинную шахматную фигуру нашли в центре Москвы

Московские ученые нашли «шахматный клад» времен Ивана Грозного Подробнее

Специалисты определили, что найденная шахматная фигура из кости — слон. Они уверены, что фигура могла принадлежать одной из дворянских семей, проживавших на Остоженке в XVII–XVIII веках. Тогда игра в шахматы считалась распространенным видом досуга у образованных москвичей. Костяные шахматы могли себе позволить только обеспеченные люди.

Как сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, фигуру сделали на токарном станке с ножным приводом.

Шахматную фигуру отправили в лабораторию для изучения. Ее отреставрируют и передадут в фонд одного из московских музеев, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».