Старейший навигационный спутник «Глонасс-М» стал космическим мусором

Россия больше не будет использовать свой старейший навигационный спутник «Глонасс-М». Аппарат вывели из эксплуатации. Об этом сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

«По сообщению цента управления системой „Глонасс“, 20 июля 2021 года прекращены все работы с космическим аппаратом „Глонасс-М“ №716 (15-я точка). Космический аппарат выведен из состава орбитальной группировки „Глонасс“», — говорится в сообщении сайта центра.

Этот спутник вывели на орбиту в декабре 2006 года. По задумке разработчиков, срок его службы должен был составить семь лет. Этот аппарат был самым старым в российской спутниковой группировке.

Сейчас группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» состоит из 26 спутников. Два из них проходят летные испытания, а один находится на техническом обслуживании. Более 50% космической навигационной техники на орбите Земли уже отслужили свое, однако работа продолжается. Чтобы покрыть всю планету навигационными сигналами системы, нужно 24 работающих аппарата.

В конце прошлого года в Ленинградской области заработал радиотелескоп обсерватории «Светлое», который стал третьим в системе определения точных наземных координат. Эти данные нужны для обеспечения работы системы «Глонасс».