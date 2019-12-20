Старейшие в мире деревья найдены в США

В заброшенном карьере, расположенном около американского Каира (Нью-Йорк) международная группа ученых обнаружила самые древние в мире ископаемые останки леса. Приблизительный возраст находки составляет около 360 миллионов лет.

Издание Science Alert сообщило, что ученые изучают сеть корней, занимающую около 11 метров. В древнейшем лесу росли папоротникоподобные растения, грибообразные кладоксилопсиды и не идентифицированные пока растения.

Большинство обнаруженных корней принадлежат растениям рода Archaeopteris, предкам современных деревьев. Они стали первыми растениями, улавливающими своими плоскими зелеными листьями углекислый газ. Считается, что эта особенность резко изменила климат Земли, добавив в атмосферу больше кислорода. Благодаря Archaeopteris к концу девонского периода, 360 миллионов лет назад, уровень углекислого газа снизился до современных показателей.

Эти растения напоминали сосну, но вместо иголок у них были вьющиеся папоротникообразные листья. У Archaeopteris были длинные корни, размножалось оно спорами, а не семенами.

В настоящее время это самый старый из найденных учеными лес, но нет никаких гарантий, что не будут найдены более ранние образцы.

В 40 километрах от Каира, в XIX веке в Гильбоа была сделана другая сенсационная находка. Ученые обнаружили ископаемый лес, возраст которого составляет 382 миллиона лет. Однако растения в нем более примитивны, они похожи на папоротники и хвощи. У них не было корней и листьев.