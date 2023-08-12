Наука 12 августа 2023, 19:45 Станция «Луна-25» скорректировала траекторию перелета к спутнику Земли Роскосмос сообщил о корректировке траектории перелета станции «Луна-25» РИА «Новости»

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Станция «Луна-25» провела коррекцию перелета к естественному спутнику Земли, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Двигательную установку миссии включили в 16 часов, она проработала 46 секунд.

Аппарат к Луне запустили впервые в современной истории России. Станция должна отработать технологию мягкой посадки и провести ряд исследований, включая забор грунта.

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«В части посадки „Луна-25“ принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области», — уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Ночью 11 августа с космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» с отечественной станцией «Луна-25». Спустя девять минут после старта они оказались на суборбитальной траектории, после чего продолжили путь к естественному спутнику Земли. Во время исторического пуска в Амурской области присутствовала и девочка из Старой Руссы. Ранее она просила президента Владимира Путина помочь побывать ей на космодроме.