Наука 20 января 2023, 12:08 Стало известно, влияют ли диеты мам на развитие нервной системы у детей Ученые Университета Турку: ожирение мам связано со сниженными когнитивных функций у детей Unsplash

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Финские ученые из Университета Турку в результате исследования выяснили, что гестационный диабет и ожирение мам во время беременности влияют на снижение когнитивных, языковых и двигательных навыков у их детей. Об этом написал журнал Pediatric Research.

Сбалансированное и здоровое питание, напротив, по словам ученых, важно для формирования нервной системы у ребенка. Беременным женщинам также важно добавлять в свой рацион рыбу и морепродукты, считают специалисты.

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По словам профессора Кирси Лайтинен, во время беременности можно использовать лишь комплексную диету, составленную врачами.

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«Хорошая комплексная диета во время беременности может быть особенно полезной для развития нервной системы детей, матери которых относятся к группе риска по гестационному диабету из-за избыточного веса или ожирения», — процитировал «Ридус» Лайтинен.