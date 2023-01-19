Наука 19 января 2023, 18:50 Стало известно, почему россияне генетически предрасположены к депрессии

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У россиян нашли предрасположенность к депрессиям и болезням кишечника из-за мутации в гене MAGI2. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на данные медико-генетического центра Genotek.

При опросе людей с выявленной мутацией выяснилось, что один из 10 респондентов страдает от депрессии. Кроме того, ученые пришли к выводу, что ген MAGI2 как-то связан с с поддержанием саморегуляции кишечника. А также он влияет на нейронные связи в мозгу. А при его мутации нарушается саморегуляция и возникает синдром раздраженного кишечника.

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Поэтому ученые сделали вывод о существовании связи между проблемами с кишечником и возникновением депрессии.

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