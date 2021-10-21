Стало известно, от чего вымерли мамонты

Резкое изменение климата стало первопричиной вымирания мамонтов, обитавших на территории современной Сибири. Ученые полагают, что человек к их исчезновению не причастен.

Выводы международного коллектива исследователей опубликовал журнал Nature. Проблему изучали специалисты Института наук о Земле СПбГУ вместе с британскими, датскими, китайскими, американскими и норвежскими коллегами.

В своей работе ученые восстановили облик тундростепи, где обитали шерстистые мамонты. Они вымерли порядка четырех тысяч лет назад и являлись для древних людей источником мяса. Кости животных использовали в строительстве жилищ, из бивней делали гарпуны и музыкальные инструменты. По этой причине теория о том, что главной причиной вымирания мамонтов стали именно люди, получила широкое распространение.

По версии исследователей, из-за потепления климата места прежних пастбищ древних животных превратились в заросшую деревьями и болотными растениями местность. Тип растительности изменился, отмечено в научной работе, в том числе из-за выпадения осадков.

«Согласно нашим моделям, люди не оказали никакого влияния [на мамонтов]», — пояснили авторы исследования.

Свою роль сыграло не только потепление климата, но и скорость происходивших изменений. Животным не хватило времени, чтобы приспособиться, и им начало не хватать еды.