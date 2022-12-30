Наука 30 декабря 2022, 18:35 Стало известно, когда запустят российскую космическую обсерваторию

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Российская космическая обсерватория «Спектр-УФ» должна быть запущена уже в конце 2028 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Пока проект находится в стадии разработки. Специалисты создают рабочую конструкторскую документацию. Кроме того, необходимо изготовить части, из которых будет состоять будущая обсерватория. Так, например, опытно-конструкторскими работами по телескопу будут заниматься до 2025 года. Однако контакт будет продлеваться. Это случится, как только в 2026 году утвердят новую Федеральную космическую программу.

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Как отметила «Национальная служба новостей», это масштабный проект требующий длительной подготовки и проведения серьезных испытаний на земле. До 2025 года на него выделили около 3,7 миллиарда рублей.

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