Наука 29 мая 2023, 17:43 Стало известно, когда белорусская женщина-космонавт отправится на МКС Роскосмос: женщина-космонавт из Белоруссии отправится на МКС в марте 2024 года Unsplash

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Белорусская женщина-космонавт отправится на Международную космическую станцию в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Она совершит короткий полет и вернется на Землю в рамках 21-й экспедиции.

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«От Белоруссии на МКС отправится космонавт Марина Василевская, ее дублером выступит Анастасия Ленкова», — сообщило агентство со ссылкой на сайт Центра подготовки космонавтов.

Василевская работает бортпроводницей, а Ленкова — детским хирургом.

Китай собирается отправить своих космонавтов на Луну. Первую высадку КНР запланировала осуществить до 2030 года. Предполагается, что два космонавта в пилотируемом луноходе будут перемещаться по поверхности естественного спутника Земли и вести научно-исследовательские работы.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-23» запустили с Байконура. Он направился к Международной комической станции по двухвитковой схеме. В космическом корабле находились одежда, вода, еда, топливо и инструменты для экипажа.