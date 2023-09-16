16 сентября 2023, 02:57
Стали известны чувства человека после остановки сердца
Resuscitation: люди рассказали о негативных видениях во время остановки сердца
Ученые ряда стран изучили опыт людей, которые пережили остановку сердца и последующие реанимационные мероприятия. Результаты первой в истории научной работы на тему околосмертных переживаний опубликовали в издании Resuscitation.
Исследователей интересовало, какие чувства испытывает человек, пока за его жизнь борются врачи. В процессе реанимации ученые зафиксировали показатели мозговой активности у более 500 пациентов.
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После успешно проведенной реанимации люди рассказали о своих впечатлениях. Так, некоторые из них проваливались в сон, а кто-то продолжал чувствовать боль.
Часть опрошенных отметила, что на грани смерти переживали сильные эмоции, однако большинство ощущали умиротворение и тепло. Другие вспоминали ощущения, похожие на сон, например, когда их преследовали полицейские.
Главным выводом этого исследования стало то, что у выживших могут сохраняться некоторые воспоминания о сердечно-легочной реанимации, что для некоторых может быть источником эмоционального стресса.
Ранее доктор медицины Пезешкиан рассказал, что некоторые фразы, которые человек произносит в течение жизни, могут привести к смерти.
Ученые
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