Наука 16 сентября 2023, 02:57 Стали известны чувства человека после остановки сердца Resuscitation: люди рассказали о негативных видениях во время остановки сердца Unsplash

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Ученые ряда стран изучили опыт людей, которые пережили остановку сердца и последующие реанимационные мероприятия. Результаты первой в истории научной работы на тему околосмертных переживаний опубликовали в издании Resuscitation.

Исследователей интересовало, какие чувства испытывает человек, пока за его жизнь борются врачи. В процессе реанимации ученые зафиксировали показатели мозговой активности у более 500 пациентов.

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После успешно проведенной реанимации люди рассказали о своих впечатлениях. Так, некоторые из них проваливались в сон, а кто-то продолжал чувствовать боль.

Часть опрошенных отметила, что на грани смерти переживали сильные эмоции, однако большинство ощущали умиротворение и тепло. Другие вспоминали ощущения, похожие на сон, например, когда их преследовали полицейские.

Главным выводом этого исследования стало то, что у выживших могут сохраняться некоторые воспоминания о сердечно-легочной реанимации, что для некоторых может быть источником эмоционального стресса.

Ранее доктор медицины Пезешкиан рассказал, что некоторые фразы, которые человек произносит в течение жизни, могут привести к смерти.