Стала известна главная причина расселения людей на Земле

По словам ученых, климатические изменения вызваны колебаниями земной оси. Проанализировав все изменения климата и растительности в в Африке, Аравии и Средиземноморье за 140 тысяч лет, получилось создать модель, показывающую, в каких регионах и когда произойдет засуха или наоборот повысится влажность.

Например, увеличение количества летних муссоных дождей в северной части Африки и на Аравийском полуострове около 125 лет назад привело к сокращению пустынь Сахары и Аравии, а также из-за этого расширились пастбища. Происходит это в зависимости от положения Земли к Солнцу.