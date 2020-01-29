Стала известна главная причина расселения людей на Земле
Американские ученые выяснили ключевую причину расселения людей по Земле и то, как зародилась человеческая цивилизация. «Русская планета» написала, что специалисты Висконсинского университета в США считают, что это связано с климатическими изменениями.
По словам ученых, климатические изменения вызваны колебаниями земной оси. Проанализировав все изменения климата и растительности в в Африке, Аравии и Средиземноморье за 140 тысяч лет, получилось создать модель, показывающую, в каких регионах и когда произойдет засуха или наоборот повысится влажность.
Например, увеличение количества летних муссоных дождей в северной части Африки и на Аравийском полуострове около 125 лет назад привело к сокращению пустынь Сахары и Аравии, а также из-за этого расширились пастбища. Происходит это в зависимости от положения Земли к Солнцу.