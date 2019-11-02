США отправят грузовой корабль Cygnus на космическую станцию

Старт состоится с космодрома Валлопс, который находится в штате Виргиния. NАSА планирует вести прямую трансляцию запуска ракеты. Прибытие космического судна на станцию запланировано на понедельник, 4 ноября. Там Cygnus будет пристыкован к американскому модулю Unity.

Полет запланирован для того, чтобы доставить на орбиту 3,8 тонн груза. Это предметы первой необходимости, оборудование для станции и проведения на ней научных экспериментов, а также малые спутники.

Символ Хэллоуина нашли на краю Галактики. Фото Подробнее

Большое значение имеет оборудование для ремонта Альфа–магнитного спектрометра (AMS), который действует на МКС с 2011 года. NASA сообщало ранее, что собирается ремонтировать и провести модернизацию этого инструмента.

На МКС также будет доставлена новейшая разработка, которая защитит астронавтов от космической радиации для полетов на более дальние космические рубежи. Это антирадиационный жилет AstroRad Vest, его протестирует экипаж станции, чтобы оценить его на удобство для работ и легкость в носке.

Экипаж также планирует протестировать экспериментальную духовку Zero–G Oven, которая, возможно, в будущем позволит космонавтам готовить еду в условиях микро-гравитации.