    25 декабря 2019, 05:27

    Россия снова займется проектом окололунной станции США Gateway

    Александра Ломейко

    Россия возобновит переговоры по своему участию в проекте окололунной станции Gateway США. В Роскосмосе заявили, что перед этим важно решить связанные с принципами вопросы.
    Россия снова займется проектом окололунной станции США Gateway

    Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. Проект меморандума российская сторона от американских коллег уже получила.

    «Мы подтвердили, <…> что готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом», — заметил глава Роскосмоса.

    Он указал на необходимость найти принципы, «которые работают при принятии сложных решений».

    О начале работ по окололунной станции ранее сообщили в США. В 2017 году между Роскосмосом и NASA было заключено соглашение, в котором шла речь о совместном создании объекта. Позже Россия отказалась от участия в проекте. Как тогда объяснил Рогозин, Москве отвели недостаточно большую роль. На нее должно было лечь создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения.

    Позже в NASA упомянули, что российской стороне могут поручить строительство корабля, который доставил бы на лунную орбиту космонавтов. Рогозин упомянул, что для этого, вероятно, модернизируют летающие к МКС «Союзы».

    В Роскосмосе заметили, что сферы интересов у США и РФ разнятся: в Вашингтоне нацелены на орбиту Луны, а Москва намерена изучать поверхность спутника Земли. Потом ориентиры сменились и в Соединенных Штатах: американская сторона заявила о высадке астронавта на поверхность Луны в 2024 году как о своей цели.

    Российско-американское взаимодействие в вопросах освоения Луны до сих пор никак не осуществлялось.