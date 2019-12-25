Россия снова займется проектом окололунной станции США Gateway

Россия возобновит переговоры по своему участию в проекте окололунной станции Gateway США. В Роскосмосе заявили, что перед этим важно решить связанные с принципами вопросы.

Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. Проект меморандума российская сторона от американских коллег уже получила.

«Мы подтвердили, <…> что готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом», — заметил глава Роскосмоса.

Он указал на необходимость найти принципы, «которые работают при принятии сложных решений».

О начале работ по окололунной станции ранее сообщили в США. В 2017 году между Роскосмосом и NASA было заключено соглашение, в котором шла речь о совместном создании объекта. Позже Россия отказалась от участия в проекте. Как тогда объяснил Рогозин, Москве отвели недостаточно большую роль. На нее должно было лечь создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения.

Позже в NASA упомянули, что российской стороне могут поручить строительство корабля, который доставил бы на лунную орбиту космонавтов. Рогозин упомянул, что для этого, вероятно, модернизируют летающие к МКС «Союзы».

В Роскосмосе заметили, что сферы интересов у США и РФ разнятся: в Вашингтоне нацелены на орбиту Луны, а Москва намерена изучать поверхность спутника Земли. Потом ориентиры сменились и в Соединенных Штатах: американская сторона заявила о высадке астронавта на поверхность Луны в 2024 году как о своей цели.

Российско-американское взаимодействие в вопросах освоения Луны до сих пор никак не осуществлялось.