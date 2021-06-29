Сразу 11 древних пирамид нашли археологи в Турции

В Турции археологи недалеко от одного из древнейших храмов в Гебекли-Тепе провинции Шанлыурфа нашли 11 холмов, созданных человеком. Их исследование завершится в сентябре, а район назовут «12 холмов».

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с Daily Sabah заявил, что этот район можно назвать «пирамидами юго-восточной Турции». По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения на расстоянии в 100 километров.

«Этот регион обладает уникальной культурой», — добавил он.

Гебекли-Тепе включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года. Его обнаружили в 1963 году исследователи из Стамбула и Чикаго.

В 1995 году немецкие археологи нашли в районе Т-образные обелиски эпохи неолита высотой от трех до шести метров и весом 40-60 тонн. Во время раскопок также были обнаружены разнообразные артефакты возрастом 12 тысяч лет, такие как человеческие статуэтки высотой 65 сантиметров.