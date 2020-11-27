Спутники России и Индии едва не столкнулись в космосе
«27 ноября 2020 года в 04:49 по московскому времени произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом „Канопус-В“ действующего индийского спутника CARTOSAT 2 °F массой более 700 килограммов», — сказано в сообщении госкорпорации.
Расчеты сближения проводили сотрудники главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш.
Согласно их данным, российский и индийский спутники подошли друг к другу на 224 метра. Оба космических аппарата занимаются дистанционным зондированием Земли.
В 2009 году произошло столкновение двух искусственных спутников Земли. Тогда зацепились неработающий аппарат «Космос-2251» и спутник связи «Iridium 33». В середине октября 2020-го Роскосмос предупреждал об угрозе столкновения ступени китайской ракеты «Великий поход-4С» с неработающим спутником «Космос-2004».