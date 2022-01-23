«Спутник V» дает иммунный ответ на «омикрон» лучше, чем западные аналоги. Это происходит в силу конфигурации российской вакцины, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Сейчас в США применяю три вакцины против коронавируса. Изначально в их конфигурацию S-белка внесли изменения, в результате вирусный белок оказывается «зажат в определенной конфигурации», объяснила Баранова. Ее слова привел ТАСС.

В самом вирусе S-белок свою конфигурацию может менять «перед слиянием и после слияния» с рецептором. Баранова отметила, что получается, что западные вакцины дают иммунный ответ только в том случае, если S-белок находится в конфигурации «перед слиянием».

Такие изменения не вносились в конфигурацию «Спутника V», поэтому антиген «продолжает переходить из одной конформации в другую». В случае с «омикроном», как заметила Баранова, чем больше антител «облепляют» белок, тем больше вероятность нейтрализации.

В начале января Баранова заявляла, что наиболее уязвимыми перед коронавирусом являются люди со второй и четвертой группами крови. Она объясняла, что группы крови различаются на молекулярном уровне, в связи с чем у первой и у третьей группы существуют антитела на антиген А, имеющий небольшое сходство с коронавирусным антигеном.