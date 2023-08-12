Наука 12 августа 2023, 20:48 Спутник Сатурна Гиперион поможет изучить движение айсбергов на Земле МИИГАиК: работа со спутником Сатурна поможет изучить движение айсбергов НАСА

Читать 360tv в

Опыт, полученный при создании первой в мире карты хаотически вращающегося спутника Сатурна Гипериона, планируют использовать для изучения движения айсбергов на Земле. Это поможет обеспечить безопасное судоходство на Северном морском пути, сообщила РИА «Новости» ректор Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Надежда Камынина.

«Накопленный опыт по созданию ЦМР (цифровых моделей рельефа — прим. ред.) на примере Гипериона и его картографирование позволит применять уже имеющиеся космические наработки и для работы с объектами на Земле, в частности при изучении движения айсбергов», — заявила ректор.

Реклама

Движение айсбергов не настолько хаотично, как спутника, но методы исследования похожи, отметила Камынина. Есть сложности с определением элементов ориентирования для объектов неправильной формы.

Для изучения Гипериона ученые МИИГАиК изобрели нестандартные алгоритмы, которые пригодятся для исследования движения айсбергов. Работы проводятся в рамках программы развития Северного морского пути. Специалисты уже проводят исследования арктических районов.