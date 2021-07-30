Ученые открыли первый в истории способ похудеть при помощи сальных желез

Американские ученые из Пенсильвании открыли новый белок, который помогает избавиться от лишнего веса с помощью сальных желез. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Science.

По мнению ученых, им удалось открыть первый в истории способ похудения, в котором использованы не гормоны, а белки иммунной системы. Открытие пришло к ним неожиданно. Специалисты изучали белки, которые связаны с аллергическими реакциями. Внимание ученых привлек белок TSLP. Оказалось, что он уменьшал вес у мышей в ходе экспериментов.

Ученые исследовали, как именно происходит процесс похудения. Белок резко повышал активность клеток, которые вырабатывают кожный жир. При воздействии TSLP жировые отложения в телах мышей постоянно уходили в сальные железы, откуда покидали организм. Некоторые животные похудели ровно в два раза всего за месяц.

Теперь ученые хотят проверить, имеет ли белок такое же воздействие на организм человека. Если это будет доказано, открытие может совершить переворот в методике похудения во всем мире.

Ранее диетологи назвали семь утренних привычек, которые помогают избавиться от лишнего веса. Например, оказалось полезным пить кофе по утрам и плотно завтракать, совершать утренние прогулки и заранее планировать свой день.