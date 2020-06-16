Способ переработки алюминия нашли в России

Ученые не исключают, что в дальнейшем такое топливо сможет стать заменой дизельным двигателям. Они уточнили, что «в паре при температуре от 250 °C до 400 °C в час сгорает около 1 см алюминиевого бруска», в результате на выходе получается чистый водород, который приводит в действие двигатели.