Способ переработки алюминия нашли в России
Сотрудники Объединенного института высоких температур обнаружили способ переработки алюминия, при котором сожженный металл можно превратить в топливо. Об этом сообщил портал NewInform.
Ученые не исключают, что в дальнейшем такое топливо сможет стать заменой дизельным двигателям. Они уточнили, что «в паре при температуре от 250 °C до 400 °C в час сгорает около 1 см алюминиевого бруска», в результате на выходе получается чистый водород, который приводит в действие двигатели.