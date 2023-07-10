Наука 10 июля 2023, 13:41 Специалисты РНИМУ имени Пирогова запустили проект по изучению процессов старения у долгожителей

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Ученые РНИМУ имени Пирогова проведут самое масштабное исследование по изучению процессов старения у долгожителей в России. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалисты проанализируют особенности гормонально-метаболического статуса у людей в возрасте 90 лет и старше. Проект позволит выявить показатели, которые следует контролировать для достижения успешного старения.

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Отмечается, что в ходе исследования ученые изучат гормоны углеводного обмена, щитовидной железы и жировой ткани и половые гормоны.