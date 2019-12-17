Специалисты рассказали об эффективности ДНК-диеты

По данным информагентства, отдельная наука нутригеномика изучает влияние напитков и продуктов питания на человеческие гены. Каждый организм индивидуально усваивает углеводы, белки и жиры, поэтому и ДНК-диета должна подбираться персонально.

Ученые работают над формированием специального теста, который выявляет гены, участвующие в обмене веществ. Он станет тем инструментарием, благодаря которому можно будет составить ДНК-диету.