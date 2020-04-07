Специалисты объяснили интерес США к ископаемым на Луне

Эксперт напомнил, что в договоре 1967 года было прописана, что государствам запрещено присваивать территории Луну и Марса. Однако про частников ничего не было сказано. Именно поэтому Трамп сейчас развивает эту идею.

Моисеев считает, что в будущем тот, кто высадится на Луну, будет обладать правами собственности.

«У США есть большие возможности в освоении космоса, но в ближайшие лет 10-20 они не смогут осваивать Луну. Они смогут это сделать только после 2050 года. Вопрос в том, что нужно сделать инфраструктуру, то есть сделать так, чтобы это было возможно, » — пояснил специалист.

Он уверен, что Соединенные Штаты хотят добывать на Луне топливо, водород, кислород, любые металлы, которые могут быть использованы.