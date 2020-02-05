Специалисты назвали успешным испытания с крысами для поиска рака у людей

«Полученный результат показал, что с помощью биосенсора на самых ранних стадиях можно выявлять риск онкологического заболевания, который традиционными методами сложно или невозможно определить», — цитируют заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований Виталия Давыдова «Известия».

По его словам, биосенсор позволяет проводить анализ в течение двух-трех минут в отличие от традиционных исследований, на которые требуется несколько суток.

По данным издания, в обследовании, которое проводилось в ноябре прошлого года в Великом Новгороде, приняли участие 1-1,5 тысячи человек. Отмечается, что полученные результаты вселили в исследователей большой оптимизм.

«Как минимум, с использованием биосенсорной технологии можно в короткий срок определить группу риска, требующую дополнительного обследования», — подытожил Давыдов.