Специалисты научились управлять хищными растениями с помощью телефона

Ученые из сингапурского Технологического университета Наньянга научились управлять хищными растениями с помощью смартфона. Специалист Луо Йифей показал журналистам, как сигнал гаджета, отправленный к мухоловке, заставляет ее захлопнуть ловушку, сообщило радио «Говорит Москва».

«Растения как люди, они вырабатывают электрические сигналы, как кардиосигналы наших сердец», — пояснил ученый.

Отмечается, что специалисты отделили ловушку от растения и прикрепили ее к роботизированной руке. Это устройство способно при получении сигнала хватать тонкие и легкие предметы по типу проволоки. Растение может использоваться как мягкий робот для удержания хрупких вещей.

Эксперты хотят применять технологию для регистрации сигналов от растений о природных аномалиях или болезнях до появления ярко выраженных симптомов.