Специалисты нашли корабль, затонувший в Средиземном море более 2000 лет назад

Ученым удалось обнаружить затонувших более двух тысяч лет корабль. Он располагался у берегов Египта на месте древнего города Гераклиона. Об этом сообщила Live Science.

Археологи уже успели изучить находку. Размеры корабля в длину составляют 25 метров. На корпусе находился парус. Также он обладал плоским килем. С помощью корабля передвигались по акватории Нила, передал «Мир 24». Ученые предположили, что причиной крушения корабля стало разрушительное землетрясение. Галера затонула в результате обрушения храма Анома.