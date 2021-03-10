Специалисты NASA выяснили, в каком году на Земле случится апокалипсис

Специалисты NASA вместе с учеными из Японии выяснили точную дату гибели всех живых существ на нашей планете. Им удалось сделать это при помощи специальной программы, написал сайт ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

По словам экспертов, на Земле может наступить дезоксигенация. Речь идет о полном испарении кислорода под солнечными лучами. Предположительно, это произойдет в 1 000 002 021 году. На нашей планете не останется кислорода и испарится озоновый слой.

Ученые отметили, что этого удастся избежать, если человечество совершит технологический прогресс, и придумает, как избежать апокалипсиса.

Ранее представители британского маркетингового агентства Blueclaw заявили, что главными угрозами жизни человечества являются эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида.

«Время от времени распространяются новые спекуляции, предсказания или теории заговора, которые утверждают, что конец света близок. Но насколько достоверны эти истории?», — задались вопросом специалисты.

Специалисты компании рассмотрели различные версии, чтобы показать, как именно человечество могло бы исчезнуть.