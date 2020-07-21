Специалисты NASA сообщили о трех приближающихся к Земле астероидах. Так, в ближайшие дни мимо нашей планеты пролетит потенциально опасное небесное тело. Ему присвоили название 2020 ND, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что космическая скала достигает 170 метров в диаметре. 2020 ND пройдет рядом с Землей 24 июля на расстоянии 0,034 астрономической единицы. По мнению ученых, есть небольшая вероятность, что объект столкнется с планетой, пишет сайт «Мир 24».

Как отметили специалисты, через два дня, 26 июля, мимо пройдут еще два астероида. 2016 DY30 приблизится к Земле на расстоянии 0,02306 астрономической единицы. Объект относится к группе Аполлонов, он пересекает орбиту планеты в ходе движения вокруг Солнца. ME3 2020 пролетит на расстоянии 0,03791 астрономической единицы. Он никогда не пересекается с орбитой Земли, хотя изредка приближается к ней.