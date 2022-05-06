Специалисты NASA измерили температуру поверхности Луны

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) измерили температуру поверхности Луны и сделали выводы о ядре спутника. Об этом рассказало издание Planet Today.

Лунные ночь и день длятся чуть больше 13 дней. Оказалось, что температура на солнечной стороне Луны прогревается до 127 градусов, а на темной стороне может опускаться до -173 градусов. Ученые пришли к выводу, что низкая температура обусловлена размерами ядра Луны, написало ИА Nation News. Давление в центре ядра не такое большое, как в ядре Земли.

Известно, что в глубинах Луны находится реликтовый лед. Ученые изучают поверхность спутника, чтобы найти дополнительные запасы замерзшей воды.