Специалисты МФТИ создали плату для приема спутниковых сигналов

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) в сотрудничестве с АО «Российские космические системы» создали и испытали новую плату цифрового приемника, которая принимает и передает сигналы с космического аппарата. Об этом рассказала «Газета.ru».

«На базе разработанной нами платы цифрового приемника в АО „Российские космические системы“ создается приемо-передающее устройство перспективной бортовой аппаратуры командно-измерительной системы для управления космическим аппаратом различного назначения. По сравнению с существующей аппаратурой, она будет обладать малыми габаритно-массовыми характеристиками и улучшенными тактико-техническими характеристиками в части помехоустойчивости, приема управляющей информации, скорости передачи информации, точности измерения текущих навигационных параметров движения аппарата», — рассказал заведующий лабораторией прикладных нанотехнологий Михаил Рыжаков.

Плата дает высокую точность радиометрических измерений. Ее создатели подчеркивают, что использование российской элементной базы значительно уменьшит зависимость производства космической техники от иностранного производителя.