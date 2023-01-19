Наука 19 января 2023, 17:58 Специалисты клиники Майо сообщили о взаимосвязи беспокойного сна и деменции

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Медицинские специалисты американской клиники Майо нашли взаимосвязь между беспокойным сном и деменцией. Об этом написал журнал Express.

По словам ученых, во время начинающегося процесса деменции спящий человек желает материализовать свои сновидения, используя резкую жестикуляцию, сообщило ИА Nation News.

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В том случае, если такие процессы встречаются достаточно часто, необходимо обратиться к лечащему врачу, сказали американские ученые.

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