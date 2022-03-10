Специалисты IAA нашли в Иерусалиме тайник, в котором хранились древние артефакты

Сотрудники Израильского управления древностей (IAA) нашли тайник с магическими чашами, возраст которых составляет 1500 лет. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Planet Today.

Тайник нашли во время рейда в ультраортодоксальном районе Иерусалима Рамат-Шломо. Там находились артефакты, сделанные из слоновой кости. Также ученым удалось обнаружить древние монеты и керамические сосуды.

По мнению специалистов, вещи доставили в Израиль из других стран Ближнего Востока. Там их планировали сбыть на черном рынке.