Специалисты доказали существование каннибалов-карибов. О них писал Колумб

По данным издания, ученые при помощи технологии распознавания лиц проанализировали более сотни черепов, которые датируются периодом с 800 по 1542 год н. э. Специалисты узнали о существовании трех отдельных групп населения Карибского бассейна. Исследователям удалось восстановить маршруты их миграции. Выяснилось, что разбойники-карибы являются уроженцами карибского побережья Южной Америки. Они поселились на Багамских островах, гаитянском острове Эспаньола и Ямайке задолго до испанцев.