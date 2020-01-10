Специалисты доказали существование каннибалов-карибов. О них писал Колумб
Американские исследователи пришли к выводу, что людоеды-карибы, о которых писал Христофор Колумб в своих дневниках, не являются плодом вымысла великого мореплавателя. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, ученые при помощи технологии распознавания лиц проанализировали более сотни черепов, которые датируются периодом с 800 по 1542 год н. э. Специалисты узнали о существовании трех отдельных групп населения Карибского бассейна. Исследователям удалось восстановить маршруты их миграции. Выяснилось, что разбойники-карибы являются уроженцами карибского побережья Южной Америки. Они поселились на Багамских островах, гаитянском острове Эспаньола и Ямайке задолго до испанцев.