Специалист РАН объяснил увеличение головы арабского космонавта

Голова первого космонавта ОАЭ увеличилась за первые 5 дней на орбите Подробнее

Ранее первый арабский космонавт Хазза аль-Мансури отметил, что за неделю на МКС у него увеличилась голова и изменилось обоняние.

Специалист РАН объяснила, что это связано с эффектом изначального этапа полета. В состоянии невесомости все жидкости в теле теряют вес и устремляются в ткани и органы выше середины тела. В таком состоянии может отмечаться субъективное ощущение распирания, отека, изменения обоняния из-за отека слизистой. Эти симптомы обычно проходят в течение 2-3 дней. По словам доктора медицинских наук, именно с этим связано состояние арабского космонавта.

Ирина Ларина напомнила, что в начале космонавты испытывают тошноту и головокружение из-за изменения в невесомости расположения вестибулярных рецепторов. Также она указала на то, что по возвращении на Землю аль-Мансури также ожидают перемены в самочувствии.

«Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. <…> Это все предвиденные вещи, которые наблюдаются часто. Это не эксклюзив, который случился только с ним, а рядовые явления», — пояснила специалист.

Хазза аль-Мансури стал первым космонавтом от Саудовской Аравии в составе МКС. Он прибыл на орбиту 25 сентября. Возвращение аль-Мансури на Землю запланировано на 3 октября.