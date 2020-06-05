SpaceX запустит на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Запуск микроспутников нужен для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Отправить спутник в космос планируется с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Запуск пройдет со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Ориентировочная дата — 12 июня, с 21:00 до 22:00 по времени Восточного побережья США (13 июня, с 04:00 до 05:00 по Москве).

Предыдущая партия подобных спутников была запущена на орбиту 4 июня. Тогда впервые запустили спутники, оснащенные специальными закрылками. Они призваны защищать их на орбите от солнечных лучей.

Ранее SpaceX запустила в космос экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon. Он состыковался с Международной космической станцией (МКС). На борту находились два астронавта NASA — Даг Херли и Боб Бенкен. Илон Маск «одолжил» концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у русских специалистов.