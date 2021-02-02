SpaceX заявила о планах отправить в космос полностью гражданский экипаж

Американская компания SpaceX планирует отправить на орбиту ракету Falcon 9 с полностью гражданским экипажем. Запуск может состояться уже в 2021 году, сообщила пресс-служба компании.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — сказано на сайте SpaceX.

Одним из членов экипажа станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Остальных участников полета пообещали представить позже. Весь экипаж будет проходить обучение на Falcon 9 и космическом корабле Dragon. Космонавтов научат работать в условиях микрогравитации, невесомости и при других формах стресс-тестирования.

Запуск ракеты планируют произвести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Экипаж доставят на околоземную орбиту, а спустя несколько дней вернут на Землю. Весь процесс будет контролироваться системой управления полетами SpaceX.

В конце января компания вывела на орбиту 143 спутника. Это количество стало рекордным для одного запуска. Из всех устройств 10 принадлежали SpaceX, а остальные — сторонним компаниям.