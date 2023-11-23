Наука 23 ноября 2023, 15:55 SpaceWeather.com: опасный архипелаг из пятен зафиксировали на Солнце

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Специалисты Обсерватории солнечной динамики проанализировали снимки от NASA и заметили целое скопление холодных областей на поверхности Солнца. Причиной их появления стали изменения в магнитном поле звезды, сообщил сайт SpaceWeather.com.

Архипелаг из солнечных пятен в 15 раз шире Земли. Он достигает почти 200 тысяч километров в поперечнике, добавил RidLife.

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По данным астрономов, такое явление может привести к сильным энергетическим взрывам, которые спровоцируют опасные геомагнитные бури на Земле.