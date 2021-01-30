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    30 января 2021, 14:53

    Создатели «Спутника V» разрабатывают еще одну вакцину

    Алена Макаренко

    Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи разработает еще одну вакцину от коронавируса. Документ опубликован на портале «Госрасходы».
    Создатели «Спутника V» разрабатывают еще одну вакцину

    Минздрав согласовал госзадание на разработку медицинских препаратов для профилактики COVID-19. В частности, в основу новой вакцины будут положены вирусоподобные частицы (VLP, virus-like particle).

    На разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 миллионов рублей, подсчитал «Фармвестник». А на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году понадобится 274,4 миллиона рублей.

    Также в 2021–2023 годах центр выпустит средство против коронавируса на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Стоимость работы обойдется в более чем 41 миллион рублей. А в 2022-м появится препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве «ворот» для проникновения в клетки. Ученые допускают, что средство пригодится для профилактики и лечения. На него уйдет приблизительно 25 миллионов.

    Таким образом, общий объем субсидий на создание вакцины и двух препаратов от коронавируса составит около 91 миллиона рублей.

    Сейчас россияне прививаются от коронавируса препаратом «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе платформы аденовируса человека. Препарат оказался первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

    С начала марта врачи также будут предлагать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона».

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил местным жителям об электронной записи на вакцинацию. Услугой уже воспользовались около 30 тысяч жителей региона.