Создатели «Спутника V» разрабатывают еще одну вакцину

Минздрав согласовал госзадание на разработку медицинских препаратов для профилактики COVID-19. В частности, в основу новой вакцины будут положены вирусоподобные частицы (VLP, virus-like particle).

На разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 миллионов рублей, подсчитал «Фармвестник». А на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году понадобится 274,4 миллиона рублей.

Также в 2021–2023 годах центр выпустит средство против коронавируса на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Стоимость работы обойдется в более чем 41 миллион рублей. А в 2022-м появится препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве «ворот» для проникновения в клетки. Ученые допускают, что средство пригодится для профилактики и лечения. На него уйдет приблизительно 25 миллионов.

Таким образом, общий объем субсидий на создание вакцины и двух препаратов от коронавируса составит около 91 миллиона рублей.

Сейчас россияне прививаются от коронавируса препаратом «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе платформы аденовируса человека. Препарат оказался первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

С начала марта врачи также будут предлагать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил местным жителям об электронной записи на вакцинацию. Услугой уже воспользовались около 30 тысяч жителей региона.