Создан прибор для выявления коронавируса в воздухе

В России появился прибор, способный выявлять вирусы в воздухе. С его помощью можно взять пробу и на SARS-CoV-2. Госиспытания устройства завершили в июне.

Прибор создали специалисты Красногорского завода имени С. А. Зверева и сотрудники НИЦ Гамалеи, рассказал в интервью РИА «Новости» генеральный директор КМЗ Александр Новиков. Представили его на форуме «Армия-2020».

Медико-биологическое устройство получило название «Детектор-БИО». Оно способно определять не только наличие вирусов, но и бактерий и токсинов.

«С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут», — пояснил Новиков. Длительность зависит от концентрации патогенов и других факторов.

Государственные испытания способного выявить коронавирус прибора закончились в июне. Сертификацию он еще не получил — сейчас процесс только запущен, поэтому и о заказах речи пока не идет.

«Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику», — подчеркнул гендиректор КМЗ.

Он обратил внимание на возможность «Детектора-БИО» реагировать на различные патогены в воздухе, что делает его полезным для применения «как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности».

Как пояснили в пресс-службе холдинга «Швабе», куда входит завод, прибор может одновременно выявить до 86 возбудителей инфекций — как вирусной природы, так и бактериальной или токсичной. Анализ устройство делает методами ПЦР и иммунофлуоресценции.

«Детектор-БИО» создали для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей в транспорте и инфраструктурных объектах.