Создан ДНК-тест, который выявляет пневмонию при коронавирусе

Тест помогает выяснить, какая именно бактерия заразила человека. На фоне коронавируса у многих ослаблен организм, что делает его более подверженным патогенам.

Тест поможет врачам быстрее определить, чем лечить больного.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в стране с 18 января. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.