Создан ДНК-тест, который выявляет пневмонию при коронавирусе
Ученые разработали ДНК-тест, который способен быстро обнаружить пневмонию у пациента с коронавирусом. Об этом сообщило ИА Nation News.
Тест помогает выяснить, какая именно бактерия заразила человека. На фоне коронавируса у многих ослаблен организм, что делает его более подверженным патогенам.
Тест поможет врачам быстрее определить, чем лечить больного.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в стране с 18 января. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.