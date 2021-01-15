facebook_pixel
    15 января 2021, 20:21

    Создан ДНК-тест, который выявляет пневмонию при коронавирусе

    Дарья Морозова

    Ученые разработали ДНК-тест, который способен быстро обнаружить пневмонию у пациента с коронавирусом. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Тест помогает выяснить, какая именно бактерия заразила человека. На фоне коронавируса у многих ослаблен организм, что делает его более подверженным патогенам.

    Тест поможет врачам быстрее определить, чем лечить больного.

    Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в стране с 18 января. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.