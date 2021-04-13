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    13 апреля 2021, 16:55

    Советский летчик заявил, что у России есть все для прорыва в космосе

    Дарья Морозова

    Пилот первого класса Валерий Хайрюзов выразил мнение, что Россия может достичь огромных успехов в освоении космоса. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, «США запускают в космос, конструируют новые корабли, но летают на наших ракетах». Специалист добавил, что ракетные двигатели Штаты также до сих пор покупают у России.

    «Нас должно это подстегивать», — считает Хайрюзов.

    Также он добавил, что России также следует перенимать опыт зарубежных коллег, чтобы достичь наибольших успехов.