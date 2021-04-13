Советский летчик заявил, что у России есть все для прорыва в космосе

Пилот первого класса Валерий Хайрюзов выразил мнение, что Россия может достичь огромных успехов в освоении космоса. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, «США запускают в космос, конструируют новые корабли, но летают на наших ракетах». Специалист добавил, что ракетные двигатели Штаты также до сих пор покупают у России.

«Нас должно это подстегивать», — считает Хайрюзов.

Также он добавил, что России также следует перенимать опыт зарубежных коллег, чтобы достичь наибольших успехов.