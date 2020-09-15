Советский биолог Вартапетян скончался на 96 году жизни в Москве

Российский и советский биолог, доктор наук и лауреат почетных премий Борис Вартапетян скончался на 96 году жизни в Москве.

Тело мужчины обнаружили в его квартире в Гагаринском районе столицы на улице Вавилова.

«При осмотре трупа признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — уточнил источник сайт kp.ru.

Отмечается, что тело Вартапетяна отвезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Борис Багратович родился в Нагорном Карабахе. Его родители были преподавателями в местной сельской школе. Семья переехала сперва в Ереван, а затем на территорию России. В 1943 году Вартапетян окончил военное училище и отправился на фронт в качестве командира минометного взвода. Позже мужчина стал и офицером связи. При освобождении Полоцка получил ранение, он долгое время проходил лечение.

После окончания войны Борис Багратович поступил на биологический факультет МГУ. Его наставником стал известный биолог Александр Опарин. Вартапетян успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал работником Института физиологии растений имени Тимирязева.

Спустя время он получил звание профессора. Специалист создал учение об анаэробном стрессе растений. Он был удостоен двух орденов Отечественной войны за службу и получил премию имени Тимирязева за серию работ «Кислородный обмен и анаэробиоз растений».