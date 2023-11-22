Наука 22 ноября 2023, 12:13 Сотрудники NASA объяснили, что Марс на 2 недели пропадет из виду

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С 25 ноября с Марса перестанут доходить любые сигналы, а сама планета пропадет на две недели с небесной сферы. Об этом сообщил Life со ссылкой на Nasa.

Явление связано с тем, что сразу три небесных дела выстроятся в одну линию. Речь идет о Марсе, Солнце и Земле. Такое расположение называется солнечным сопряжением. Из-за него с Земли перестает быть видной Красная планета.

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Отмечается, что сигналы на Марс перестали подавать с 11 ноября. Планета слишком близко к Солнцу, поэтому они могут серьезно исказиться и нарушить всю миссию на планете.

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