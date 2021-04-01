Составлен портрет типичного маньяка-насильника

Маньяки-насильники наделены определенной внешностью. К такому выводу пришел доктор психологических наук, профессор Борис Хигир, сообщил «Ридус».

Специалист пользуется физиогномикой — методом определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения.

Хигир сделал выводы о типовых чертах преступников после анализа статистических данных пяти тысяч человек.

У преступника с отрицательным типом внешности перебит нос в двух местах, рассечены брови, прижаты уши. Это характерные особенности маньяков, насилующих женщин. Они обладают очень большой и широкой челюстью, небольшими руками, крепкими пальцами. Зачастую они нападают сзади, сначала душат, а потом насилуют. Такие маньяки боятся живых людей, поскольку жертва может закричать, и злоумышленник попадется.

По наблюдениям Хигира, все насильники родились в теплое время года — марте, апреле, мае, июне, июле.

А педофилы, напротив, чаще всего наделены располагающей внешностью.

«Их очень трудно распознать, они очень закрытые люди», — заявил Хигир.

У них очень нормальный взгляд, коренастые, крепкого телосложения.