Наука 24 мая 2023, 16:01 Сомнолог Калинкин рассказал, что обучение во время сна неэффективно

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В начале 60-х проводили ряд экспериментов, которые были направлены на обучение людей во время сна, но они не принесли результатов. Об этом сайту kp.ru сообщил сомнолог, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, спящим людям ставили записи и пластинки, полагая, что так они лучше воспринимают информацию и запоминают ее. Но на самом деле такие эксперименты противоречили самой сути физиологического процесса отдыха.

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«В научной литературе подтверждений эффективности нет. Но их и не может быть. Ведь во время сна происходит депривация от внешних стимулов (то есть фактически отключение их восприятия. — прим. ред.). Сама суть сна — лишить мозг поступления информации извне», — сказал Александр Калинкин.

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