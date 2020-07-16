Solar Orbiter прислал фото Солнца с рекордно близкого расстояния

«Первые снимки превзошли наши ожидания. Мы уже можем видеть намеки на очень интересные явления, которые не могли наблюдать ранее так подробно», — заявил он.

Данные дают уверенность, что зонд поможет ответить на глубокие открытые вопросы о Солнце, отметил Мюллер.

Ученые обнаружили десятки миниатюрных солнечных вспышек, которые до этого не фиксировались на фотографиях. Астрономы назвали это явление «солнечными кострами». Эти самые «костры» были в несколько миллионов раз меньше солнечных вспышек, которые можно наблюдать с Земли. С таким заявлением выступил представитель Королевской обсерватории Бельгии Дэвид Бергманс.

«Солнце кажется относительно спокойным, но когда вы смотрите на него подробно, то можете увидеть миниатюрные вспышки повсюду», — сказал он.

По предположению исследователей, подобные структуры играют важную роль в нагреве короны Солнца до сверхвысоких температур. Ученые надеются лучше изучить их механизм при дальнейших исследованиях.

Помимо этого зонд получил первую информацию о проявлениях магнитной активности на Солнце, а также связанных с ними пятнах и других структурах на обратной стороне звезды, скрытой от Земли.

В следующий раз зонд может сблизиться с Солнцем на расстояние 0,5 астрономических единиц в феврале 2021 года. Во второй половине 2022-го Solar Orbiter будет находиться ближе к звезде, чем Меркурий. В итоге аппарат подойдет на 42 миллиона километра от Солнца.