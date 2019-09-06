«Союз» с роботом «Федором» на борту отстыковался от МКС
В ближайшее время «Союз МС-14» покинет район расположения космической станции и отойдет при помощи двигательной установки на безопасное расстояние, уточняет «Интерфакс». После этого спускаемый аппарат начнет двигаться к Земле.
Приземление корабля планируется около 00:35 по московскому времени в Казахстане. На борту космического аппарата находится российский антропоморфный робот «Федор».
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» на борту состоялся 22 августа с космодрома Байконур. Данный пуск космического корабля «Союз», который был осуществлен ракетой-носителем такого типа, был первым. На корабле установлена модернизированная система управления движением и навигации. Испытания этой системы были одной из целей запуска.
Полет «Союза» осуществлялся без экипажа. На борту корабля находилось порядка 600 килограммов груза, а также российский антропоморфный робот «Федор».