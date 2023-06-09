Наука 09 июня 2023, 11:54 Собянин рассказал о стартапах участников московского инновационного кластера Мэр Москвы Собянин: стартапы привлекли 5,29 миллиарда рублей инвестиций за три года Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники Московского инновационного кластера за три года привлекли более пяти миллиардов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Уже несколько лет мы активно оказываем комплексную поддержку начинающим проектам и технологическим компаниям. Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. Сергей Собянин Мэр Москвы

Самые большие объемы финансирования получили компании, занимающиеся разработками в области медицины, кибербезопасности, телекоммуникаций, образования, рекламы и маркетинга.

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Так, стартап «Сайберия», создающий программное обеспечение для здравоохранения, получил на развитие 150 миллионов рублей от венчурного фонда «Восток». Институт стволовых клеток человека привлек 11 миллионов рублей инвестиций. Компания «Аркон Констракшн», применяющая технологии 3D-печати в проектировании и строительстве, получила более 48,6 миллиона рублей.

В состав Московского инновационного кластера вошли больше 35 тысяч организаций из столицы и регионов России.