Собянин рассказал о строительстве инновационного научно-технологического центра МГУ

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» строят в Москве. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, работа идет полным ходом, а первый кластер центра может открыться уже в этом году, написали «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Проект позволит за несколько лет создать на базе МГУ сотни научных лабораторий и инновационных компаний. ИНТЦ будет состоять из девяти кластеров, первый из них — «Ломоносов» — должен открыться уже в 2022 году.

«О своей заинтересованности заявили уже более 180 компаний. Планируется, что до конца года кластер „Ломоносов“ будет полностью заполнен резидентами», — рассказал Собянин.